Boris Johnson contro l’obbligo vaccinale: “In Gran Bretagna siamo amanti della libertà” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett – Boris Johnson, in visita negli Usa, è stato interrogato sull’eventuale decisione del governo britannico di imporre l’obbligo vaccinale ai sudditi di Sua Maestà. Il premier non sembra contemplare l’ipotesi: “Nel Regno Unito c’è il culto della libertà“. Vaccino, Johnson non ama l’obbligo Johnson, insomma, non ha intenzione d’imporre forme di obbligo vaccinale contro il Covid perché in Gran Bretagna esiste il culto “della libertà” individuale. Il premier punta anzi sulla “persuasione”, che a suo parere sta dimostrando di funzionare (almeno così certificano i numeri, perché l’82% della popolazione over 16 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett –, in visita negli Usa, è stato interrogato sull’eventuale decisione del governo britannico di imporreai sudditi di Sua Maestà. Il premier non sembra contemplare l’ipotesi: “Nel Regno Unito c’è il culto“. Vaccino,non ama, insomma, non ha intenzione d’imporre forme di obbligoil Covid perché inesiste il culto “” individuale. Il premier punta anzi sulla “persuasione”, che a suo parere sta dimostrando di funzionare (almeno così certificano i numeri, perché l’82%popolazione over 16 ...

