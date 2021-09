Bonus 500 euro, oggi accredito per i docenti: cosa si può acquistare. Le info utili (Di martedì 21 settembre 2021) Di nuovo aperta l'applicazione Carta del Docente. Sarà possibile dalle 12 di oggi, martedì 21 settembre, avere l'accredito dei 500 euro. Si segnala che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2020/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) Di nuovo aperta l'applicazione Carta del Docente. Sarà possibile dalle 12 di, martedì 21 settembre, avere l'dei 500. Si segnala che ai portafogli deisaranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2020/2021. L'articolo .

