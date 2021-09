Bonafoni | Corte Conti | parifica sfida vinta che si rinnova

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Nove risultati dipositivi su nove sono un risultato straordinario di cui non possiamo che andare fieri. Il giudizio dato oggi dalladeisul bilancio della Regione Lazio a guida Nicola Zingaretti ci consegna allo stesso tempo una soddisfazione e una responsabilità.” “Siamo soddisfatti e fieri, perché laarriva sottolineando anche la gestione virtuosa avuta dal Lazio sotto pandemia. Abbiamo però una responsabilità in più, quella di proseguire e accelerare una stagione nuova, con investimenti orientati all’inclusione sociale, alla riconversione ecologica, alle pari opportunità, alla ridistribuzione della ricchezza. Da nove anni siamo sulla strada giusta”. Così in un comunicato Marta, capogruppo della lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.