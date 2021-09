Bolsonaro l'amico dei no - vax presenta la stessa ricetta di Salvini d Meloni: 'No green pass e cure precoci' (Di martedì 21 settembre 2021) La retorica della destra è la stessa in tutto il mondo: no - vax e negazionisti sono riusciti in una sorte di internazionale nera e dell'antiscienza. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, nel suo ... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021) La retorica della destra è lain tutto il mondo: no - vax e negazionisti sono riusciti in una sorte di internazionale nera e dell'antiscienza. Il presidente brasiliano Jair, nel suo ...

JackHen04785235 : RT @globalistIT: Il genocida, come dice Lula #Bolsonaro #ONU #Brasile - globalistIT : Il genocida, come dice Lula #Bolsonaro #ONU #Brasile - MangelaVilo : @Carmencreang @afazendarecord Lo fanno per portarla ad adattarsi minimizzando e arrivando a difendere lei il molest… - aralizzaga : @savemedavid É amico di Bolsonaro. Perché dovrebbero preoccuparsi di mezzo mondo, quando l’unico che importa a loro é amico di lui? - xgiggiax : @CotoletteP @junikecujoh 'Povero, bisogna essere sicuri che non siano bugie quello che dicono gli altri su Bolsonar… -