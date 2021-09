Bologna-Genoa 2-2, le pagelle: due rigori nel finale, le squadre si dividono la posta [FOTO] (Di martedì 21 settembre 2021) Si è aperta la quinta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Genoa che si sono affrontate in un vero e proprio scontro per la salvezza. La squadra di Mihajlovic era reduce dalla deludente prestazione contro l’Inter (6-1), quella di Ballardini dal ko casalingo contro la Fiorentina. Il primo tempo non ha regalato grosse emozioni, la partita si è movimentata nella ripresa. Il Bologna passa in vantaggio con un tiro da fuori di Hickey. La reazione del Genoa non si fa attendere, Mattia Destro raggiunge il pareggio con un colpo di testa. Lo stesso attaccante sfiora la doppietta, il portiere Skorupski è miracoloso. Super intervento anche di Sirigu su De Silvestri. Nel finale due calci di rigore, trasformati da Arnautovic e Criscito. Finisce 2-2, miracolo di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 settembre 2021) Si è aperta la quinta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche si sono affrontate in un vero e proprio scontro per la salvezza. La squadra di Mihajlovic era reduce dalla deludente prestazione contro l’Inter (6-1), quella di Ballardini dal ko casalingo contro la Fiorentina. Il primo tempo non ha regalato grosse emozioni, la partita si è movimentata nella ripresa. Ilpassa in vantaggio con un tiro da fuori di Hickey. La reazione delnon si fa attendere, Mattia Destro raggiunge il pareggio con un colpo di testa. Lo stesso attaccante sfiora la doppietta, il portiere Skorupski è miracoloso. Super intervento anche di Sirigu su De Silvestri. Neldue calci di rigore, trasformati da Arnautovic e Criscito. Finisce 2-2, miracolo di ...

Advertising

DiMarzio : Addio a Romano #Fogli, simbolo dell’ultimo scudetto del @BfcOfficialPage. Oggi contro il Genoa giocherà con il lutt… - 100x100Napoli : Serie A, Pareggio per il Bologna contro il Genoa - siamo_la_Roma : ?? Finisce 2-2 tra #Bologna e #Genoa ?? Questa sera impegni ostici per #Inter e #Atalanta ?? Il programma della 5a… - Conkeed : @LelloPinto Se esiste una giustizia sportiva va tolto un 1 punto al Genoa, aggiunti 2 punti al Bologna e radiato fourneau - LIGIFootball : [#SerieA/#BolognaGenoa] ? GOAL! FOR Bologna ! SCORER : A. Hickey 49' Bologna 1 - 0 Genoa -