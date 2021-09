Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti martedì 21 settembre

(Di martedì 21 settembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a212021. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 457 nuovi, 3, 700, 12.263 tamponi molecolari, 57 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 225 (+4) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -246 gli attualmente positivi per un totale di 11.948. SportFace.

Numeri e dati su contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Toscana, Lazio e, Campania e Sicilia Ildati Covid Italia di oggi, martedì 21 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Mentre si ...Covid in, ildi oggi , martedì 21 settembre 2021. Sono 457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore nella nostra regione, e si registrano anche tre vittime del virus (11.742 la somma dei ...Altri 457 nuovi infetti in 24 ore ma il sistema sanitario tiene bene con pochissimi nuovi pazienti sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive ...Il bollettino dati Covid Italia di oggi, martedì 21 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ...