Bollettino Covid di martedì 21 settembre | 67 morti e 3 377 nuovi positivi Ancora in calo ricoveri e malati gravi

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (21set2021) | Bollettino ITALIA: 3377 nuovi contagi, 67 nuovi decessi e 6308 guariti - fisco24_info : Covid oggi Italia, 3.377 contagi e 67 morti: bollettino 21 settembre: Numeri e dati covid Italia - regione per regi… - discoradioIT : Covid in Piemonte, il bollettino di oggi 21 settembre: 225 nuovi casi e 1 decesso - SiciliaTV : Con gli ultimi dati la Sicilia, la prossima settimana, potrebbe lasciare la zona gialla, e tornare... #bollettino… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

in Italia, ildel 21 settembre Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.641.890, di cui 130.421 morti e 4.401.956 dimessi e guariti, 6.308 ...... lo riporta ildella task force regionale, che registra anche due nuove vittime del(sono 588 i lucani morti, in totale, dall'inizio dell'epidemia). Le persone ricoverate negli ...Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 21 settembre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 3.377 su ...Milano, 21 set. (LaPresse) - Sono 45 i ricoveri con sintomi di Covid-19 in meno rispetto a ieri in Italia, dove sono ora 3.937 i posti occupati. In calo anche ...