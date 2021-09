Bollette | Misiani | ' governo interverrà in maniera significativa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - I rincari sulle“rischiano di rappresentare un contraccolpo pesante sia per i bilanci delle famiglie sia per la ripresa economica. Ma paradossalmente l'aumento dei prezzi dell'energia è una conseguenza della ripresa economica. La crescita del pil in Italia e negli altri Paesi avanzati è molto più rapida rispetto alle previsioni di qualche mese fa e questa accelerazione simultanea sta provocando un forte aumento della domanda di energia". Così Antonio, senatore e responsabile economico del Pd, a Radio Cusano. "L'offerta non è stata dietro alla domanda in questi mesi e ciò ha provocato un brusco aumento dei prezzi. I prezzi di petrolio e gas sono raddoppiati, raggiungendo i livelli pre-covid. Si tratta di capire se questo aumento è destinato ad essere transitorio, quindi a stabilizzarsi nel medio-periodo, ...