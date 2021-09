Bollette in rialzo, tra le proposte del Governo c’è anche un bonus: i dettagli e le misure previste (Di martedì 21 settembre 2021) In attesa dell’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Autorità Arera, il Governo starebbe già lavorando per ridurre del 30% l’incremento delle Bollette di luce e gas. Tra le proposte in discussione c’è anche quella di un bonus per le famiglie. Bollette in aumento, cosa sta succedendo e come si sta muovendo il Governo Gli aumenti che sono attesi in bolletta e che dovrebbero essere applicati dal 1° ottobre, quando l’Autorità Arera aggiornerà le tariffe per i consumatori, al momento sarebbero ancora difficili da prevedere. Alla base, infatti, vi sarebbero gli andamenti delle quotazioni internazionali del petrolio, del metano e della corrente elettrica, ma anche l’incremento del prezzo dei permessi di emissione di CO2. Si stima che il prezzo del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 settembre 2021) In attesa dell’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Autorità Arera, ilstarebbe già lavorando per ridurre del 30% l’incremento delledi luce e gas. Tra lein discussione c’èquella di unper le famiglie.in aumento, cosa sta succedendo e come si sta muovendo ilGli aumenti che sono attesi in bolletta e che dovrebbero essere applicati dal 1° ottobre, quando l’Autorità Arera aggiornerà le tariffe per i consumatori, al momento sarebbero ancora difficili da prevedere. Alla base, infatti, vi sarebbero gli andamenti delle quotazioni internazionali del petrolio, del metano e della corrente elettrica, mal’incremento del prezzo dei permessi di emissione di CO2. Si stima che il prezzo del ...

