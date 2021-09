Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Birmania: Aung San Suu Kyi sotto processo per istigazione: (ANSA) - YANGON, 21 SET - La giunta bir… - iconanews : Birmania: Aung San Suu Kyi sotto processo per istigazione - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#MYANMAR ???? Aung San Suu Kyi dovrà affrontare un nuovo processo: è accusata di corruzione. La 76enne è agli arresti domi… - AsiaSudEst : RT @Asiablog_it: ??#MYANMAR ???? Aung San Suu Kyi dovrà affrontare un nuovo processo: è accusata di corruzione. La 76enne è agli arresti domi… - Asiablog_it : ??#MYANMAR ???? Aung San Suu Kyi dovrà affrontare un nuovo processo: è accusata di corruzione. La 76enne è agli arres… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Aung

ANSA Nuova Europa

La giunta birmana ha messo sotto processo per istigazione la leader espulsaSan Suu Kyi, ha reso noto oggi il suo avvocato. Si tratta di una ennesima accusa, che si aggiunge ad una lista per la quale potrebbe essere condannata al carcere per decenni. Si è dichiarata non ...A carico della leader detenutaSan Suu Kyi ci sono quattro accuse di corruzione, depositate ... Secondo il quotidiano locale " Myanmar Now ", l'ex Consigliere di Stato dellarischia una ...La giunta birmana ha messo sotto processo per istigazione la leader espulsa Aung San Suu Kyi, ha reso noto oggi il suo avvocato. Si tratta di una ennesima accusa, che si aggiunge ad una lista per la q ...Le parole del videomessaggio diffuso su Facebook il 7 settembre risuonano lontane. Ma il loro significato è chiaro.