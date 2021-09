(Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terranno alle 12 di, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci di, le esequie del, ildi 4 annivenerdì scorso adal domestico che l’ha preso in braccio e lo ha lasciato cadere nel vuoto, quando la mamma, all’ottavo mese di gravidanza, si è recata in bagno per per un lieve malore. Oggi pomeriggio, intanto, si è, nel Secondo Policlinico, l’esame autoptico disposto dalla Procura che sta indagando sull’accaduto e che accusa il domestico, Mariano Cannio, di 38 anni, di omicidio volontario aggravato. LEGGI ANCHE:, fiori e peluche nel luogo in cui ilha perso ...

Advertising

anteprima24 : ** Bimbo ucciso, svolta l'autopsia sulla salma del piccolo Samuele: domani i #Funerali a ##Napoli **… - sgcampania : Bimbo ucciso, ennesiama aggressione ai giornalisti. Il Sugc: ripristinare la legalità - infoitinterno : Bimbo morto a Napoli, i dubbi sul racconto di Cannio: per i giudici ha ucciso Samuele volontariamente - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Le dichiarazione di Mariano Cannio, il 38enne fermato con l’accusa di aver ucciso #samuelegargiulo, il bimbo di quattro a… - LiveSicilia : Napoli, autopsia sul piccolo Samuele: perizia psichiatrica sul domestico -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo ucciso

... di Campolattaro, sordomuta ed affetta da una forma psicopatologica, ha confessato di aver... non aveva mai fatto domande sul. La vittima di un gesto agghiacciante per il quale è imputata ...Dell'omicidio del piccolo è accusato un uomo di 38 anni, Mariano Cannio, domestico saltuario della famiglia della piccola vittima, che ha confessato di aver lasciato cadere ildal balcone : per ...Un ultimo saluto ad un bimbo volato in cielo troppo presto. E una città che è rimasta sotto choc per una tragedia devastante. Si terranno alle 12 di domani, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli al ...Il piccolo Tamim, 6 anni, era stato ferito in un raid di follia di un uomo che cercava di sottrarsi al controllo dei bigliettio su un autobus ...