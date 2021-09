Big Rumble Boxing: Creed Champions - recensione (Di martedì 21 settembre 2021) Sono ormai lontani, lontanissimi i tempi in cui gli appassionati di giochi di boxe potevano godere di periodi da "vacche grasse", scegliendo tra esperienze pseudo-simulative come Knockout Kings/Fight Night ed esperienze molto meno seriose che trovavano il loro zenit nel divertente Ready 2 Rumble. Da allora il vuoto, o quasi. Fatta eccezione per il discreto Creed: Rise to Glory, che era tuttavia pensato unicamente per il VR, i fan della nobile arte sono rimasti praticamente a bocca asciutta. Dagli stessi sviluppatori arriva ora Big Rumble Boxing: Creed Champions, nuovo titolo spiccatamente arcadeche ancora una volta porta con sé la pesante licenza dei film appartenenti al filone di Rocky. Si parte subito bene, la prima schermata che raccoglie le modalità di gioco ha in sottofondo il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) Sono ormai lontani, lontanissimi i tempi in cui gli appassionati di giochi di boxe potevano godere di periodi da "vacche grasse", scegliendo tra esperienze pseudo-simulative come Knockout Kings/Fight Night ed esperienze molto meno seriose che trovavano il loro zenit nel divertente Ready 2. Da allora il vuoto, o quasi. Fatta eccezione per il discreto: Rise to Glory, che era tuttavia pensato unicamente per il VR, i fan della nobile arte sono rimasti praticamente a bocca asciutta. Dagli stessi sviluppatori arriva ora Big, nuovo titolo spiccatamente arcadeche ancora una volta porta con sé la pesante licenza dei film appartenenti al filone di Rocky. Si parte subito bene, la prima schermata che raccoglie le modalità di gioco ha in sottofondo il ...

