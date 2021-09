Biden all'Onu: gli Usa non vogliono una nuova guerra fredda (Di martedì 21 settembre 2021) "Non stiamo cercando una nuova guerra fredda o un mondo diviso in blocchi rigidi", ha detto il presidente americano Joe Biden intervenendo alla 76m Assemblea generale delle Nazioni Unite."Non vogliamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) "Non stiamo cercando unao un mondo diviso in blocchi rigidi", ha detto il presidente americano Joeintervenendo alla 76m Assemblea generale delle Nazioni Unite."Non vogliamo ...

Advertising

masechi : Recap della serata: la Fda dice che il booster di Pfizer non serve; il Pentagono ammette di aver sbagliato bersagli… - repubblica : Biden all'Onu: 'La Ue partner fondamentale per gli Usa' - ilriformista : La pandemia ha aggravato la crisi umanitaria e migratoria dai Paesi del centro e Sud America verso gli USA. Le imma… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha ribadito nel suo primo intervento all'assemblea generale dell'Onu il saldo sostegno degli Usa a Israele ma h… - Affaritaliani : Biden all'Onu: 'Su clima e sicurezza Ue partner fondamentale per gli Usa' -