Biden all'Onu: "Basta guerre, si apre una nuova era" (Di martedì 21 settembre 2021) Gli Stati Uniti guarderanno avanti invece di "continuare a combattere le guerre del passato". E' quanto ha detto Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, nel discorso di oggi all'Onu anticipando i contenuti del summit di domani. Parla di un mondo a "un punto di svolta della storia". "Invece di continuare a combattere le guerre del passato, ci stiamo concentrando sul dedicare le nostre risorse alle sfide che posseggono le chiavi del nostro futuro collettivo. Porre fine a questa pandemia, affrontare la crisi climatica, gestire i cambiamenti nelle dinamiche del potere globale, plasmare le regole del mondo su questioni vitali come il commercio, le tecnologie informatiche e emergenti e affrontare la minaccia del terrorismo così com'è oggi", ha detto Biden. "Abbiamo posto fine a 20 anni di conflitto in ...

