Benfica | Rui Costa si candida alla presidenza fino al 2025

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 settembre 2021) L’ex Fiorentina e Milan Ruisidelper il quadriennio 2021-25: la situazione Come riferito da Record, l’ex trequartista di Fiorentina e Milan Manuel Ruisi candiderà come presidente delper il quadriennio che va dal 2021 al. Ruiè già numero uno ad interim delle “aquile” dopo l’arresto di Luis Filipe Vieira e ufficializzerà questa sua decisione con una conferenza stampa in serata. L'articolo proviene da Calcio News 24.