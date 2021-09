(Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDichiarazione deldella Provincia diAntonio Dia commento del documento del PD del 21 settembre. “E’ comunque degno di attenzione lo straordinario impegno che il PD pone nello scrivere sul nulla riuscendo ad individuare, tra un cumulo di falsità e sciocchezze, ciò che meglio si presta, in piena campagna elettorale, a trasformarsi in ottime bufale per Comunicati Stampa. I firmatari palesi e, soprattutto, gli estensori occulti dei documenti del PD che invadono in questi giorni le Redazioni sono prestidigiatori di stupefacente abilità. Per quanto mi riguarda, innanzitutto, io sono orgoglioso di rappresentare (anche) la mia terra di provenienza, l’Alto Tammaro, che il PD ritiene dover gratificare con parole sprezzanti, le stesse riservate all’hinterland beneventano. E sono altrettanto ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, il presidente Di Maria risponde ancora una volta al #Pd ** - TV7Benevento : LA PEZZA PEGGIORE DEL BUCO – ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI È DIVENUTO LO SPORT PREFERITO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCI… - ottopagine : Ente San Filippo Neri, chiesto il processo per presidente e segretario #Benevento - anteprima24 : ** Il #Pd risponde al presidente Di Maria: 'Pezza peggiore del buco, si arrampica sugli specchi' **… - anccarsoliaq1 : RT @puntomagazine: In città il Generale Antonio Jannece ha incontrato anche il prefetto, il presidente del tribunale e il procuratore della… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento presidente

anteprima24.it

Di ciò si parlerà magari dopo la scelta deldella Repubblica. Ma il responso delle urne "...alle europee del 2019 (17%) e in molti comuni (anche in centri importanti come Caserta o...L'intervento del mastellianodella Provincia dirappresenta il classico ed ennesimo esempio della "pezza peggiore del buco"... Andiamo per odine dicono dal Partito Democratico Anche se, per un mero errore di ...Può una candidatura essere civica fino in fondo? L’esperienza di Benevento dimostra di sì. Qui i nomi del candidato sindaco e dei consiglieri comunali sono nati dalla costruzione di un programma reali ...L’intervento del mastelliano Presidente della Provincia di Benevento rappresenta il classico ed ennesimo esempio della «pezza peggiore del buco»… Andiamo per odine dicono da ...