Benetton | Renon CEO | nel 2021 perdita ridotta Ritorno all’utile molto presto

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – “La(di quest’anno, ndr) verràrispetto al 2020, abbiamo un piano industriale che è la nostra stella polare e su questo c’è un“. È quanto dichiarato da Massimo, amministratore delegato del gruppo di abbigliamento, a margine della presentazione della capsule collection insieme al cantante Ghali. “I conti li porteremo in pareggio sicuramente ma vogliamo fare un’azienda che torna a ricalcare le passerelle e i mercati internazionali“, ha puntualizzato., ex numero uno di Marcolin, ha anche sottolineato cheGroup ha risentito meno di altri dell’aumento dei prezzi delle materie prime, anche grazie a piattaforme produttive di proprietà. “Siamo riusciti a gestire ...

, ex numero uno di Marcolin, ha anche sottolineato che Group ha risentito meno di altri dell'aumento dei prezzi delle materie prime, anche grazie a piattaforme produttive di proprietà.