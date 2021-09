Bel gesto di Zanoli: regalo ai tifosi a fine partita (Di martedì 21 settembre 2021) Nella vittoria di ieri sera di Udine, Spalletti ha fatto finalmente esordire Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 cresciuto nella Primavera azzurra. L'ex Carpi è entrato al posto di Mario Rui negli ultimi minuti di gara e ha coronato il suo sogno di esordire in Serie A. Al termine della gara, secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha regalato tutto il completino ai tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena, rientrando negli spogliatoi indossando solo le mutande. La tanta felicità per l'esordio non gli avrà fatto sentire nemmeno il freddo di Udine. Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Nella vittoria di ieri sera di Udine, Spalletti ha fatto finalmente esordire Alessandro, terzino classe 2000 cresciuto nella Primavera azzurra. L'ex Carpi è entrato al posto di Mario Rui negli ultimi minuti di gara e ha coronato il suo sogno di esordire in Serie A. Al termine della gara, secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha regalato tutto il completino aiazzurri presenti alla Dacia Arena, rientrando negli spogliatoi indossando solo le mutande. La tanta felicità per l'esordio non gli avrà fatto sentire nemmeno il freddo di Udine.

