Bassetti pubblica l'appello di un uomo ricoverato per Covid: "Non fate come me, ho sbagliato tutto. Vaccinatevi, non è uno scherzo"

"Il Covid esiste ed è bruttissimo", "non è uno scherzo". "Ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: Vaccinatevi". È l'appello di un uomo 48enne, ricoverato al San Martino di Genova a causa del Covid. L'uomo parla dal letto dell'ospedale, fa fatica a respirare. Non si è vaccinato ed è stato intubato per un lungo periodo. Ora sta meglio e si rivolge proprio a chi come lui ha deciso di non fare l'iniezione. "Non fate come me, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito", ripete. A girare e a postare il video sui video è stato l'infettivologo Matteo Bassetti.

