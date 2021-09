Bassetti «intervista» un suo paziente no-vax pentito sulle fake news sul Covid (Di martedì 21 settembre 2021) Potremmo metterla su questo piano: tanti giornalisti, in questi mesi, hanno provato a fare i virologi. E allora perché un virologo non dovrebbe provare a fare il giornalista? Mettiamola su questo piano, ma poi basta. E descriviamo, nella maniera più oggettiva possibile, il video che oggi il professor Matteo Bassetti – primario dell’ospedale San Martino di Genova – ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Si tratta, praticamente, di una sorta di intervista a un suo paziente no-vax pentito, un signore di 48 anni, che racconta la sua testimonianza ai followers di Bassetti. LEGGI ANCHE > I no vax esultano per la rimozione dell’account Twitter di Bassetti (che non ha mai avuto un account Twitter) Bassetti intervista un paziente no-vax ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 settembre 2021) Potremmo metterla su questo piano: tanti giornalisti, in questi mesi, hanno provato a fare i virologi. E allora perché un virologo non dovrebbe provare a fare il giornalista? Mettiamola su questo piano, ma poi basta. E descriviamo, nella maniera più oggettiva possibile, il video che oggi il professor Matteo– primario dell’ospedale San Martino di Genova – ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Si tratta, praticamente, di una sorta dia un suono-vax, un signore di 48 anni, che racconta la sua testimonianza ai followers di. LEGGI ANCHE > I no vax esultano per la rimozione dell’account Twitter di(che non ha mai avuto un account Twitter)unno-vax ...

Advertising

fanpage : 'Dal più profondo del cuore, per quello che io ho visto in rianimazione: vaccinatevi, perché il Covid esiste ed è b… - Marisab79879802 : RT @RadioSavana: 'Casa Bassetti!' Noto infettivologo televisivo, in versione giornalista d'assalto, intervista NoVax pentito per sponsorizz… - secret_folder_ : RT @RadioSavana: 'Casa Bassetti!' Noto infettivologo televisivo, in versione giornalista d'assalto, intervista NoVax pentito per sponsorizz… - MSator : RT @RadioSavana: 'Casa Bassetti!' Noto infettivologo televisivo, in versione giornalista d'assalto, intervista NoVax pentito per sponsorizz… - samuele26572 : RT @RadioSavana: 'Casa Bassetti!' Noto infettivologo televisivo, in versione giornalista d'assalto, intervista NoVax pentito per sponsorizz… -