Basket, Supercoppa Italiana: sarà ancora Olimpia Milano-Virtus Bologna. Chi la spunterà questa sera? (Di martedì 21 settembre 2021) Tutto è pronto, lo spettacolo sta per iniziare. ancora poche ore e si saprà quale squadra alzerà il primo trofeo che apre la stagione 2021/2022 del Basket nostrano: la Supercoppa Italiana. A contendersi la Coppa (che, per l’occasione, ha cambiato anche design rispetto a quello utilizzato negli anni scorsi) saranno ancora le due squadre che si sono affrontate nella medesima occasione 12 mesi fa: Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due compagini si sono sfidate anche nella Finale Play-off, dove le V-nere hanno sconfitto i milanesi con un netto 4-0. Le Scarpette Rosse arrivano alla Finale della Supercoppa dopo aver battuto nei quarti di finale Treviso (108-60 il punteggio finale, nuovo record di scarto nella competizione ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Tutto è pronto, lo spettacolo sta per iniziare.poche ore e si saprà quale squadra alzerà il primo trofeo che apre la stagione 2021/2022 delnostrano: la. A contendersi la Coppa (che, per l’occasione, ha cambiato anche design rispetto a quello utilizzato negli anni scorsi) sarannole due squadre che si sono affrontate nella medesima occasione 12 mesi fa:. Le due compagini si sono sfidate anche nella Finale Play-off, dove le V-nere hanno sconfitto i milanesi con un netto 4-0. Le Scarpette Rosse arrivano alla Finale delladopo aver battuto nei quarti di finale Treviso (108-60 il punteggio finale, nuovo record di scarto nella competizione ...

Advertising

news_modena : Basket, Supercoppa: la finale sarà ancora Virtus Bologna-Olimpia Milano - news_forlicesen : Basket, Supercoppa: la finale sarà ancora Virtus Bologna-Olimpia Milano - zazoomblog : Highlights Venezia-Bologna 71-72 basket Supercoppa 2021 (VIDEO) - #Highlights #Venezia-Bologna #71-72 - infoitsport : Supercoppa Basket, Brindisi - Olimpia Milano in diretta tv e streaming: dove vedere in chiaro la semifinale e orario - infoitsport : Finale Supercoppa di basket: data, orario, diretta tv e streaming, dove vedere in chiaro -