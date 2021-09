Basket femminile | EuroLeague | Schio batte Valencia | ma quanti errori al tiro!

(Di martedì 21 settembre 2021) Esordio vincente nelle qualificazioni allaper la Famila, che supera ilal termine di un match combattuto, dove le venete hanno saputo portarsi avanti nel secondo quarto e poi hanno rintuzzato i tentativi spagnoli di rimonta. Venete che, però, devono crescere domani e alzare le percentuali troppo basse. Partenza difficile per, che dopo una prima occasione sprecata sotto canestro dopo una manciata di secondi fatica a trovare la via del canestro. Servono 150 secondi prima che Francesca Dotto trovi canestro e fallo. Cresce d’intensità il gioco delle ragazze venete e prima Kitija Laksa e poi Jasmine Keys trovano i canestri da oltre l’arco per il 9-6 a favore di. Ancheè poco precisa al tiro e dopo i primi minuti in ...

OA Sport

Sassari. Vigilia storica per una squadra sarda di basket femminile. La Dinamo Women affronterà nel qualify round la squadra del Lussemburgo Grengewald in un confronto andata e ritorno che potrebbe permettere alle sassaresi di partecipare ai ...Esordio vincente nelle qualificazioni alla EuroLeague femminile per la Famila Schio, che supera il Valencia al termine di un match combattuto, dove le venete hanno saputo portarsi avanti nel secondo q ...Sabatio 25 settembre il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di pallacanestro, sarà nella sede de L'Amico Charly onlus con Cecilia Zandalasini ...