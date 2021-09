Basket, Europei 2025: Lettonia, Ungheria, Russia e Ucraina vogliono ospitare la fase finale, Finlandia e Cipro quella a gironi (Di martedì 21 settembre 2021) Saranno sei i Paesi che si contenderanno la possibilità di ospitare l’edizione numero 42 degli Europei di Basket nel 2025, dopo che l’evento in programma per il 2021 è stato spostato in avanti nel 2022 a causa dei cambiamenti di calendario voluti dalla FIBA per fronteggiare le conseguenze della pandemia di Covid-19. Verrà mantenuta la formula ormai ritenuta vincente, quella di quattro luoghi diversi per mandare in scena l’evento continentale. In particolare, sono Lettonia, Ungheria, Russia e Ucraina a contendersi la possibilità di avere nel proprio Paese la fase finale, mentre Finlandia e Cipro intendono candidarsi soltanto per la fase a ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Saranno sei i Paesi che si contenderanno la possibilità dil’edizione numero 42 deglidinel, dopo che l’evento in programma per il 2021 è stato spostato in avanti nel 2022 a causa dei cambiamenti di calendario voluti dalla FIBA per fronteggiare le conseguenze della pandemia di Covid-19. Verrà mantenuta la formula ormai ritenuta vincente,di quattro luoghi diversi per mandare in scena l’evento continentale. In particolare, sonoa contendersi la possibilità di avere nel proprio Paese la, mentreintendono candidarsi soltanto per laa ...

Advertising

OA_Sport : Basket: gli Europei 2025 vedono già le prime candidature per ospitarli - FrancoFranco92 : Peccato che gli europei di basket siano l'anno prossimo, altrimenti si andava a dominare con Renatone playmaker - Shashkov30 : RT @EnzoCarlone5: Complimenti alla Slovenia: uno stato da 2 milioni di abitanti che giunge dell'élite degli sport di squadra: campioni euro… - EnzoCarlone5 : Complimenti alla Slovenia: uno stato da 2 milioni di abitanti che giunge dell'élite degli sport di squadra: campion… - ilnida : RT @ilpost: A Samo in Grecia è stato aperto un nuovo modello di centro di detenzione per migranti: è stato finanziato con fondi europei e o… -