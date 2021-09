Bari, arrestato per un furto da 30 mila euro Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio – Il video (Di martedì 21 settembre 2021) Giovanni “U Curt” Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio Cassano, è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto in un appartamento di Sannicandro, in provincia di Bari. L’uomo, 49 anni, pregiudicato, è accusato di furto pluriaggravato per una rapina il cui bottino sarebbe quantificabile in 30 mila euro. Con lui ci sarebbero altre due persone, due complici, la cui identità è in corso di accertamento. Cassano senior ha anche violato la sorveglianza speciale cui era sottoposto, oltre a dover rispondere del possesso di utensili per lo scasso, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata. L’uomo è noto negli ambienti criminali ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021)“U Curt”, è statodai carabinieri dopo unin un appartamento di Sannicandro, in provincia di. L’uomo, 49 anni, pregiudicato, è accusato dipluriaggravato per una rapina il cui bottino sarebbe quantificabile in 30. Con lui ci sarebbero altre due persone, due complici, la cui identità è in corso di accertamento.senior ha anche violato la sorveglianza speciale cui era sottoposto, oltre a dover rispondere del possesso di utensili per lo scasso, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata. L’uomo è noto negli ambienti criminali ...

