Bari, arrestato il fratellastro dell'ex calciatore Cassano: furto da 30mila euro (Di martedì 21 settembre 2021) Giovanni Cassano, detto "u curt", sarebbe stato tradito proprio dalla sua bassa statura. Il fratellastro dell'ex calciatore Antonio, è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto da 30mila euro in un appartamento di Sannicandro. Il 49enne, già pregiudicato, è accusato di furto pluriaggravato in appartamento, plurime violazioni alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto, possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata. Le indagini sono scattate lo scorso 10 giugno in seguito a un furto di gioielli in un appartamento del centro storico di Sannicandro. Dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza

