Barcellona, Koeman a rischio esonero: “il favorito per il sostituto è Pirlo” (Di martedì 21 settembre 2021) E’ un momento difficile per il Barcellona. L’inizio di stagione non è stato di certo positivo, in Champions League è arrivata una pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco, mentre in Liga spagnola l’ultimo match si è concluso sul pareggio contro il Granada. La panchina dell’allenatore Koeman è sempre più a rischio, l’esonero potrebbe arrivare a stretto giro di posta. “Non parlerò del mio futuro” ha detto il tecnico olandese al termine dell’ultimo match. Le prossime partite saranno fondamentali, ma il futuro sembra già deciso: tra l’allenatore ed il presidente Laporta non è scattata la scintilla. Nel contratto è prevista una penale di circa 6 milioni di euro: è questo il problema più grande che ha rimandato il divorzio. Il nome in pole per il sostituto sarebbe quello di Andrea ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 settembre 2021) E’ un momento difficile per il. L’inizio di stagione non è stato di certo positivo, in Champions League è arrivata una pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco, mentre in Liga spagnola l’ultimo match si è concluso sul pareggio contro il Granada. La panchina dell’allenatoreè sempre più a, l’potrebbe arrivare a stretto giro di posta. “Non parlerò del mio futuro” ha detto il tecnico olandese al termine dell’ultimo match. Le prossime partite saranno fondamentali, ma il futuro sembra già deciso: tra l’allenatore ed il presidente Laporta non è scattata la scintilla. Nel contratto è prevista una penale di circa 6 milioni di euro: è questo il problema più grande che ha rimandato il divorzio. Il nome in pole per ilsarebbe quello di Andrea ...

Advertising

tvdellosport : Per la stampa catalana,in casa #Barcellona la panchina di #Koeman è in bilico. Tra le alternative valutate dal club… - sportface2016 : #Barcellona, paradosso #Koeman: chiesto l’esonero, ma non si trova il sostituto - RaiSport : ? #Barcellona: #Pirlo e #Conte tra candidati per il dopo #Koeman Secondo la stampa spagnola oltre ai due italiani… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Il mio futuro? Non risponderò più a questa domanda' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Il mio futuro? Non risponderò più a questa domanda' -