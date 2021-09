Advertising

glooit : Barcellona frena col Granada, Koeman si difende da critiche leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona frena

Tuttosport

Non è ildi otto anni fa - aggiunge l'allenatore blaugrana - Non siamo contenti del risultato, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Con un po' di fortuna potevamo anche vincere". Dopo il 3 -...L'attaccante delsblocca il match al 38' dal dischetto e al 62' beffa Sarkic con una precisa conclusione di destro. Tra il 70' e il 76' gli Oranje trovano altre due reti con Wijnaldum e ...Il Barcellona, dopo il netto ko in Champions League contro il Bayern, pareggia 1-1 contro il Granada nel monday night della quinta giornata di Liga e il tecnico Ronald Koeman già deve difendersi dalle ...Solo un pari per i blaugrana dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern. Il centrale uruguagio risponde alla rete di Duarte ...