ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT – Avviso affidamento spedizione (Di martedì 21 settembre 2021) In queste ore è in corso una campagna di finte EMAIL da parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : ———————- Gentile cliente, ci ha affidato una tua spedizione che prevediamo di consegnare il xx/09/2021Generalmente nella tua zona i servizi vengono effettuati indicativamente dalle 10:30 alle 18:00, informazioni più precise saranno pubblicate il giorno della prevista consegna. BRTcode: Riferimenti mittente: Numero di colli: Peso: Contrassegno: In allegato puoi trovare i documenti predisposti dal mittente. Per qualsiasi informazione collegati a www.brt.it Cordiali saluti BRT Corriere Espresso S.p.A. Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere – eventuali EMAIL ricevute rimarranno ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 21 settembre 2021) In queste ore è in corso una campagna di finteda parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : ———————- Gentile cliente, ci ha affidato una tuache prevediamo di consegnare il xx/09/2021Generalmente nella tua zona i servizi vengono effettuati indicativamente dalle 10:30 alle 18:00, informazioni più precise saranno pubblicate il giorno della prevista consegna. BRTcode: Riferimenti mittente: Numero di colli: Peso: Contrassegno: In allegato puoi trovare i documenti predisposti dal mittente. Per qualsiasi informazione collegati a www.brt.it Cordiali saluti BRT Corriere Espresso S.p.A. Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere – eventualiricevute rimarranno ...

