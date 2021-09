Atlante dell’invisibile | come vedere la geografia in movimento sulla Terra

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 settembre 2021) Un atlante che non mostra quello che ci si aspetta, ma che rende visibili dati. «Per secoli gli atlanti hanno raffigurato quel che le persone potevano vedere a occhio nudo: strade, fiumi, montagne. Ma oggi abbiamo bisogno di mappe differenti, che includano i fenomeni invisibili che modellano le nostre vite, iniziando dal cambiamento climatico». James Cheshire, geografo inglese di 35 anni del University College London racconta così a Repubblica il suo libro realizzato con Oliver Uberti: Atlas of the invisible, Atlante dell’Invisibile.