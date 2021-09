Atalanta-Sassuolo | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) Questa sera alle 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’ospita ilnella gara valida per la quinta giornata diA. Le due squadre vanno alla ricerca di punti importanti in questo turno infrasettimanale, per cercare di operare una rapida risalita. Le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dell’Dopo una partenza un po’ a rilento, l’si sta via via rimettendo in carreggiata e ora ha messo in cascina 7 punti nelle prime 4 giornate. Dopo il pareggio per 2-2 in campo europeo con il Villarreal, è arrivata la vittoria in trasferta sulla Salernitana per 0-1 grazie alla rete siglata da Duvan Zapata. Gasperini questa sera dovrà fare a meno del lungo degente ...