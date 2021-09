Atalanta-Sassuolo 21 settembre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Pessina e Malinovskyi accanto a Zapata

(Di martedì 21 settembre 2021) Non è mai piacevole andare al Gewiss Stadium dopo due sconfitte consecutive ed è il compito che spetta alche cerca di invertire la rotta dopo avere raccolto un punto nelle ultime tre giornate e reduce dalla prima sconfitta casalinga della stagione contro il Torino. E’ stata un’vincente ma non convincente quella vista InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Gosens; Pessina, Makinovski; Zapata. Allenatore: ...Commenta per primo(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, ...Martedì 21 settembre al Gewiss Stadium (ore 20,45, diretta tv su Dazn e Sky) Atalanta-Sassuolo, anticipo del 5° turno di campionato. L’Atalanta scende in campo per dare continuità al successo ottenuto ...Atalanta e Sassuolo si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo per il turno infrasettimanale di Serie A (quinta giornata): un match che per l’occasione sarà visibile anche su Sky in diretta tv e anche ...