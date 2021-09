Atalanta | Gasperini |  «Vittoria di spirito Malinovskyi? È carente»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 settembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «Abbiamo giocato con grandee voglia di vincere. Sono tutte componenti che abbiamo messo in campo anche quando il risultato non è stato favorevole. Siamo alla terzain cinque partite, quella di stasera contro una squadra veloce e tecnica, che attacca con tanti giocatori».– «Non abbiamo molte soluzioni in attacco, lui in questo momento deve alzare il tasso tecnico. Sta bene, come gli altri, ma èsotto l’aspetto tecnico». SERIE ...