(Di martedì 21 settembre 2021)con un variegatodiche nascondeva in uno zaino in garage. Nella mattinata di oggi si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto di un giovanedai Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Ragusa hannoin possesso di numerosi tipi di stupefacente, che nascondeva in uno zaino

martaserafini : Zaki, finita udienza . lo studente arrestato un anno e nove mesi fa è intervenuto; la sua difesa ha chiesto di pote… - MoliPietro : Arrestato Studente: sorpreso campionario di stupefacenti - ilmetropolitan : ????#Ragusa. Arrestato #studente ragusano sorpreso con un variegato campionario di #stupefacenti - avv_procopio : RT @Radio1Rai: ??#Russia Sono 8 le vittime accertate della #sparatoria all'università di Perm; almeno 24 i feriti, 19 dei quali raggiunti da… - medicojunghiano : RT @Tg3web: Orrore all'Università statale di Perm, in Russia. Uno studente, armato di fucile a pompa, ha sparato su compagni e professori.… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Studente

I militari operanti lo hanno individuato in quel centro abitato nel momento in cui cedeva un involucro, poi risultato contenere marijuana in un quantitativo pari a 2 grammi, ad un 19enne...... louniversitario egiziano che stava frequentando un corso presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna e che è statodagli agenti dell'Agenzia di sicurezza nazionale (Nsa) al suo ...Arrestato studente: sorpreso con un variegato campionario di stupefacenti che nascondeva in uno zaino in garage.Nella mattinata di oggi si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto di un giovane sorpreso dai Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Ragusa in possesso di numerosi tipi di ...