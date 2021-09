Arrestato fratellastro di Antonio Cassano: furto da 30mila euro in un appartamento (Di martedì 21 settembre 2021) Giovanni Cassano, pregiudicato 49enne fratellastro dell'ex calciatore Antonio Cassano, è stato Arrestato con l'accusa di furto pluriaggravato. Avrebbe partecipato ad un furto in appartamento a Sannicandro oltre a violazione della sorveglianza speciale, al possesso ingiustificato di grimaldelli, all'uso di targa manomessa e alla guida senza patente in quanto revocata. Giovanni, detto "u curt” è un elemento già noto alle forze dell'ordine. Prima dell'arresto di questa mattina era sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora a Bari. Da oggi per lui si sono riaperte le porte del carcere. Cassano avrebbe partecipato ad un furto in appartamento A quanto pare avrebbe partecipato ad un ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 settembre 2021) Giovanni, pregiudicato 49ennedell'ex calciatore, è statocon l'accusa dipluriaggravato. Avrebbe partecipato ad unina Sannicandro oltre a violazione della sorveglianza speciale, al possesso ingiustificato di grimaldelli, all'uso di targa manomessa e alla guida senza patente in quanto revocata. Giovanni, detto "u curt” è un elemento già noto alle forze dell'ordine. Prima dell'arresto di questa mattina era sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora a Bari. Da oggi per lui si sono riaperte le porte del carcere.avrebbe partecipato ad uninA quanto pare avrebbe partecipato ad un ...

