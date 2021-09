Arrampicata sportiva | Laura Rogora di bronzo ai Mondiali

(Di martedì 21 settembre 2021)ha vinto la medaglia dinella gara di Lead aidi. Grande risultato per la ventenne romana, nella specialità che porta le atlete al limite, su scalate che aumentano via via di difficoltà. A vincere la medaglia d’oro è stata la sudcoreana Seo Chaehyun, mentre l’argento è andato alla statunitense Natalia Grossman. Ottima la prestazione di, che alle Olimpiadi di Tokyo aveva terminato la prova al decimo posto, chiudendo quindicesima nella classifica generale, mancando l’accesso alla finale. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Arrampicata sportiva, Laura #Rogora medaglia di bronzo ai Mondiali - 1canalesport : Arrampicata sportiva, la vicecampionessa mondiale è genovese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Arrampicata: La Federazione Internazionale dell'Arrampicata Sportiva si scusa con Johanna Farber e condanna l'oggettiva… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Arrampicata: La Federazione Internazionale dell'Arrampicata Sportiva si scusa con Johanna Farber e condanna l'oggettiva… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Arrampicata: La Federazione Internazionale dell'Arrampicata Sportiva si scusa con Johanna Farber e condanna l'oggettiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata sportiva

Agenzia ANSA

... per un totale di 10.300 allenamenti, dal golf all'. Ora si aggiunge un tassello in più, ... Fino a pochi anni fa al Centro Maria Letizia Verga l'attivitàveniva proposta solo ai ...GENOVA - La prima medaglia italiana nella storia dell'femminile, categoria bouldering, arriva grazie ad una ventenne genovese: Camilla Moroni è vicecampionessa mondiale. La categoria è bouldering, un tipo disu ...Laura Rogora ha vinto la medaglia di bronzo nella gara di Lead ai Mondiali di arrampicata sportiva. Grande risultato per la ventenne romana, nella specialità che porta le atlete al limite, su scalate ...L'azzurra Laura Rogora, ventenne romana, si è piazzata al terzo posto, ed è quindi medaglia di bronzo, nella gara di Lead dei Mondiali di Arrampicata sportiva. (ANSA) ...