ARLeF: bando da 750 mila euro per la segnaletica bilingue (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ammonta a 750 mila euro il bando emanato dall'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane – ARLeF, e finanziato anche dall'Assessorato regionale alle infrastrutture e territorio, per l'acquisto e l'installazione di segnaletica verticale bilingue italiano-friulano conforme alla normativa di tutela della lingua friulana. I beneficiari dei contributi saranno tutti gli enti locali operanti nel territorio di lingua friulana, così come stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 15/96. Il regolamento, il bando e il modulo sono disponibili sul sito www.ARLeF.it. Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, così come previsto dalla legge regionale; oppure potranno sostituire i cartelli ...

