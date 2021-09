ARLeF: bando da 750 mila euro per la segnaletica bilingue (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ammonta a 750 mila euro il bando emanato dall’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane – ARLeF, e finanziato anche dall’Assessorato regionale alle infrastrutture e territorio, per l’acquisto e l’installazione di segnaletica verticale bilingue italiano-friulano conforme alla normativa di tutela della lingua friulana. I beneficiari dei contributi saranno tutti gli enti locali operanti nel territorio di lingua friulana, così come stabilito dall’articolo 5 della legge regionale 15/96. Il regolamento, il bando e il modulo sono disponibili sul sito www.ARLeF.it. Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, così come previsto dalla legge regionale; oppure potranno sostituire i cartelli ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ammonta a 750ilemanato dall’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane –, e finanziato anche dall’Assessorato regionale alle infrastrutture e territorio, per l’acquisto e l’installazione diverticaleitaliano-friulano conforme alla normativa di tutela della lingua friulana. I beneficiari dei contributi saranno tutti gli enti locali operanti nel territorio di lingua friulana, così come stabilito dall’articolo 5 della legge regionale 15/96. Il regolamento, ile il modulo sono disponibili sul sito www..it. Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, così come previsto dalla legge regionale; oppure potranno sostituire i cartelli ...

Udine_news_ : ARLeF: al via il bando di 750.000 euro per la segnaletica verticale bilingue - - zazoomblog : ARLeF: bando da 750 mila euro per la segnaletica bilingue - #ARLeF: #bando #segnaletica #bilingue - zazoomblog : ARLeF: bando da 750 mila euro per la segnaletica bilingue - #ARLeF: #bando #segnaletica #bilingue… - udine20 : ARLeF: bando da 750 mila euro per la segnaletica bilingue - - romi_andrio : RT @il_piccolo: Bando da 750 mila euro per i cartelli in friulano. -

Ultime Notizie dalla rete : ARLeF bando ARLeF: bando da 750 mila euro per la segnaletica bilingue Il regolamento, il bando e il modulo sono disponibili sul sito www.arlef.it. Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, ...

ARLeF, segnaletica bilingue: bando da 750 mila euro Il regolamento, il bando e il modulo sono disponibili sul sito www.arlef.it . Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, ...

Bando ARLeF da 750 mila euro per la segnaletica bilingue Diario FVG Il regolamento, ile il modulo sono disponibili sul sito www..it. Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, ...Il regolamento, ile il modulo sono disponibili sul sito www..it . Attraverso questi contributi le Amministrazioni potranno sostituire i cartelli stradali monolingui con quelli bilingui, ...