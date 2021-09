Ariana Grande terrorizzata: “Potrebbe cercare di uccidermi” (Di martedì 21 settembre 2021) La cantante Ariana Grande ha confermato i tragici avvenimenti della serata del 9 settembre e quello che sta succedendo negli ultimi mesi della sua vita a causa di uno stalker. Ecco la ricostruzione dei fatti e le sue parole. Ariana Grande è stata perseguitata da uno stalker per circa sette mesi. La sera del 9 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021) La cantanteha confermato i tragici avvenimenti della serata del 9 settembre e quello che sta succedendo negli ultimi mesi della sua vita a causa di uno stalker. Ecco la ricostruzione dei fatti e le sue parole.è stata perseguitata da uno stalker per circa sette mesi. La sera del 9 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

tracklist : Ariana Grande e Kelly Clarkson cantando “Respect” no The Voice. Este é o tweet! - Anitxxta : RT @callaitta: Anitta foi citada no The Voice EUA, e a Ariana Grande tava laaaa - livingbychanel : @bassottolaziale Ma è ariana Grande? - BigodePerfeito : RT @tracklist: Ariana Grande e Kelly Clarkson cantando “Respect” no The Voice. Este é o tweet! - poltronesofia : @ImBoredAndSadOk @UgoLetizia @jwalkermobile c’hanno qualcosa contro gli ariana grande stan sexondo me -