Arezzo, la mamma non vuole che si vaccini: il figlio di 16 anni la porta in Tribunale (Di martedì 21 settembre 2021) Ha dovuto affrontare un causa giudiziaria contro la madre per potersi vaccinare: lo strano caso di un ragazzino di Arezzo. In Italia, almeno per il momento, non esiste l’obbligo a vaccinarsi contro il Covid se non per alcune categorie specifiche come i medici e gli operatori del settore sanitario e il personale scolastico, docente e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 21 settembre 2021) Ha dovuto affrontare un causa giudiziaria contro la madre per potersi vaccinare: lo strano caso di un ragazzino di. In Italia, almeno per il momento, non esiste l’obbligo a vaccinarsi contro il Covid se non per alcune categorie specifiche come i medici e gli operatori del settore sanitario e il personale scolastico, docente e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Andrea80821276 : RT @ilmessaggeroit: Mamma No vax, il 16enne vince in tribunale ad Arezzo: «Per lui iniezione d’urgenza» - RassegnaZampa : Mamma #NoVax, il 16enne vince in tribunale ad #Arezzo: «Per lui iniezione d'urgenza» - AlessandroRaggi : RT @ilmessaggeroit: Mamma No vax, il 16enne vince in tribunale ad Arezzo: «Per lui iniezione d’urgenza» - ilmessaggeroit : Mamma No vax, il 16enne vince in tribunale ad Arezzo: «Per lui iniezione d’urgenza» - Nazione_Arezzo : Via libera del giudice al vaccino di un sedicenne: il padre non voleva e la mamma sì -