Antonella Mosetti torna all’attacco su Aldo Montano: nuovo messaggio contro il concorrente del GF Vip 6 (Di martedì 21 settembre 2021) Neppure 24 ore dopo il messaggio misterioso pubblicato da Antonella Mosetti contro Aldo Montano, arriva una nuova frase sibillina a infittire il “giallo” sul loro passato insieme. Il campione è in gioco al Grande Fratello Vip 6, e dopo la sorpresa della sorella Alessandra nella Casa, è esploso il caso su Instagram. Il pubblico si interroga su cosa si celi dietro il presunto alone di veleno sulla faccenda. Antonella Mosetti torna all’attacco su Aldo Montano mentre è al GF Vip 6 Poche ore dopo il dardo al veleno scoccato sui social all’indirizzo del suo ex, Aldo Montano, Antonella Mosetti torna ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 settembre 2021) Neppure 24 ore dopo ilmisterioso pubblicato da, arriva una nuova frase sibillina a infittire il “giallo” sul loro passato insieme. Il campione è in gioco al Grande Fratello Vip 6, e dopo la sorpresa della sorella Alessandra nella Casa, è esploso il caso su Instagram. Il pubblico si interroga su cosa si celi dietro il presunto alone di veleno sulla faccenda.sumentre è al GF Vip 6 Poche ore dopo il dardo al veleno scoccato sui social all’indirizzo del suo ex,...

Advertising

_DAGOSPIA_ : 'ALDO MONTANO, SOLO IO SO DAVVERO CHI SEI…' - ANTONELLA MOSETTI TIRA UNA FRECCIATINA ALL’EX - infoitsport : Antonella Mosetti contro Aldo Montano/ 'Meraviglioso? Solo io so davvero chi sei…' - infoitsport : Antonella Mosetti attacca l’ex Aldo Montano: la frecciata durante il GF Vip - infoitsport : Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti lancia una frecciata ad Aldo Montano: 'Solo io so chi sei' - infoitsport : “Merito mio” Antonella Mosetti torna a parlare dell’ex Aldo Montano -