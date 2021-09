Antonella Mosetti sfoggia un top esagerato: le ‘bombe’ sono incontenibili (Di martedì 21 settembre 2021) Bellezza da urlo quella di Antonella Mosetti, che per le strade di Roma sfoggia un top con una scollatura esagerata: trionfano le curve Sa sempre come far parlare di lei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 21 settembre 2021) Bellezza da urlo quella di, che per le strade di Romaun top con una scollatura esagerata: trionfano le curve Sa sempre come far parlare di lei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

_DAGOSPIA_ : 'ALDO MONTANO, SOLO IO SO DAVVERO CHI SEI…' - ANTONELLA MOSETTI TIRA UNA FRECCIATINA ALL’EX - infoitsport : Antonella Mosetti contro Aldo Montano/ 'Meraviglioso? Solo io so davvero chi sei…' - infoitsport : Antonella Mosetti attacca l’ex Aldo Montano: la frecciata durante il GF Vip - infoitsport : Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti lancia una frecciata ad Aldo Montano: 'Solo io so chi sei' - infoitsport : “Merito mio” Antonella Mosetti torna a parlare dell’ex Aldo Montano -