Animal Crossing “ospita” la Milano Fashion Week (Di martedì 21 settembre 2021) Sin dal suo arrivo sul mercato videoludico, Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch, ha stupito videogiocatori di lunga data e neofiti con iniziative speciali, che sfruttano le infinite possibilità del videogame in modo creativo. Animal Crossing e la moda Grazie alla sua versatilità, è possibile realizzare capi personalizzati e unici, da far indossare al proprio avatar virtuale e da condividere con tutto il mondo. Questa speciale caratteristica ha creato un legame indissolubile con il mondo della moda. Basti pensare a Maison Valentino, GCDS e Marc Jacobs, solo alcuni dei nomi illustri del settore che hanno sfruttato i luoghi del videogame Nintendo per proporre le proprie creazioni. Come da aspettative i fan sparsi per il globo hanno iniziato, sin dagli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Sin dal suo arrivo sul mercato videoludico,: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch, ha stupito videogiocatori di lunga data e neofiti con iniziative speciali, che sfruttano le infinite possibilità del videogame in modo creativo.e la moda Grazie alla sua versatilità, è possibile realizzare capi personalizzati e unici, da far indossare al proprio avatar virtuale e da condividere con tutto il mondo. Questa speciale caratteristica ha creato un legame indissolubile con il mondo della moda. Basti pensare a Maison Valentino, GCDS e Marc Jacobs, solo alcuni dei nomi illustri del settore che hanno sfruttato i luoghi del videogame Nintendo per proporre le proprie creazioni. Come da aspettative i fan sparsi per il globo hanno iniziato, sin dagli ...

Coringaderia : @osmeuspesames Mandei te presentes no animal crossing - arasuqui : Mi casa del animal crossing - aclife : La #MilanoFashionWeek sbarca su #AnimalCrossing: #NewHorizons, ecco alcune scene che abbiamo realizzato ispirandoci… - GaiaAnastasia : RT @godzyperplesso: Stanotte ero lì con gli occhi pallati nel buio a selezionare i pensieri, 'questo no che mi mette ansia... Questo no che… - aclife : #AnimalCrossing: #NewHorizons, tutti i #pesci ??, #insetti ?? e #creaturemarine ?? che andranno via a partire da… -