Angelo Duro e l'intelligente protesta. Nuova tappa con Rovazzi (VIDEO) (Di martedì 21 settembre 2021) Angelo Duro, in giro per le città con alcuni cantanti, per protestare contro la capienza ridotta dei teatri. Oggi a Brescia con Rovazzi Angelo Duro e Fabio Rovazzi insieme a Brescia sull'autobus delle 13:30 per protestare contro la riduzione dei posti a sedere nei teatri a causa del Covid-19. Il comico e il cantante oggi si sono esibiti con una speciale performance dal vivo dentro ad un bus, stracarico di giovani di ogni età appena usciti da scuola. Angelo e Fabio muniti di cassa a batterie e microfono, sono saliti a bordo di un autobus ed hanno messo in pratica la loro protesta. Fabio in veste di moderatore, ha presentato a tutti i presenti il comico Angelo Duro, che da due anni non ...

