Angelo Calculli management: Achille Lauro la fotografica oltre il tempo (Di martedì 21 settembre 2021) Angelo Calculli management DI Achille Lauro presenterà il suo nuovo libro fotografico e non poteva certo farlo in un modo normale. Dopo le sue trasformazioni sul palco del Festival di Sanremo, ora guarda alla contemporaneità con "Achille Idol is present, Photo Book Experience". L'evento, organizzato in occasione dell'uscita del libro fotografico edito da 24 ore Cultura, è previsto direttamente al Mudec, Museo delle Culture di Milano mercoledì 22 settembre, e inaugura un'esposizione che rimarrà visitabile nei giorni seguenti. View this post on Instagram A post shared by Achille Lauro® (@Achilleidol) Come evocato chiaramente dal titolo della performance-evento, il tributo è ...

