Amici daytime: annunciate le regole per le nuove sfide (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi 21 Settembre 2021 è andato in onda su Canale 5 il daytime di Amici e si sono palesati i primi dubbi e ansie quando Maria ha letto ai ragazzi il comunicato relativo alle sfide e ai modi in cui il proprio professore di riferimento giudicherà le loro esibizioni. Il cantante Giacomo arriva con una busta rossa e saprà a breve chi dovrà sfidare su decisione del suo professore Zerbi. La tensione comincia a salire. Amici 2021: la nuova classe è quasi completa Amici daytime: che cosa ha detto Maria alla classe? Maria comunica ai ragazzi che i prossimi banchi saranno assegnati domenica 26 Settembre 2021. Nel primo cartello vengono esposte le regole che i nuovi allievi devono rispettare per continuare il suo percorso nel talent. Maria legge: “Ogni giorno ciascun ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi 21 Settembre 2021 è andato in onda su Canale 5 ildie si sono palesati i primi dubbi e ansie quando Maria ha letto ai ragazzi il comunicato relativo allee ai modi in cui il proprio professore di riferimento giudicherà le loro esibizioni. Il cantante Giacomo arriva con una busta rossa e saprà a breve chi dovrà sfidare su decisione del suo professore Zerbi. La tensione comincia a salire.2021: la nuova classe è quasi completa: che cosa ha detto Maria alla classe? Maria comunica ai ragazzi che i prossimi banchi saranno assegnati domenica 26 Settembre 2021. Nel primo cartello vengono esposte leche i nuovi allievi devono rispettare per continuare il suo percorso nel talent. Maria legge: “Ogni giorno ciascun ...

scorpioriferita : stavo realizzando una cosa, se lda dovesse farsi il natale in casetta potremmo avere il daytime con gigione naziona… - befourkilamniaz : RT @_hellotetectif: In un daytime di Amici sono già successe cose molto più interessanti di una settimana di gfv1p #amici21 - 11Sodomie : RT @_hellotetectif: In un daytime di Amici sono già successe cose molto più interessanti di una settimana di gfv1p #amici21 - _MinutForMinut : RT @_hellotetectif: In un daytime di Amici sono già successe cose molto più interessanti di una settimana di gfv1p #amici21 - itsmwengo : perché dobbiamo essere privati della diretta di amici, quest’anno poi ridotti ad un solo daytime, sono nera, non ce lo meritiamo -