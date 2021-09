Amici 21 | Inder | il cantante di origini indiane già virale – VIDEO

Leggi su ck12

(Di martedì 21 settembre 2021) Al via la nuova edizione di2021 e già si parla molto di: ildicol suo. Come ogni anno, è partito alla grande il daytime didi Maria De Filippi, con i giovani cantanti e ballerini che già si scambiano consigli, emergono le prime perplessità e qualcuno più o meno involontariamente si stuzzica. In queste ore, emerge in maniera rilevante ildi origine indiana,. Classe 2001, ha portato in trasmissione un pezzo inedito dal titolo Gola Secca. —>>> Leggi anche Incidente a Frosinone: morto Nicolas Vona, lutto pere Uomini e Donne Nel dietro le quinte, si è assistito anche a un incredibile siparietto che ha ...