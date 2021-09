Ambasciatori Usa sotto accacco del virus “sonoro” targato Cuba. Che cos’è la sindrome dell’Avana (Di martedì 21 settembre 2021) La sindrome dell’Avana continua a colpire a diplomatici e spie americane in tutto il mondo. L‘ultimo incidente ha coinvolto un membro della delegazione che nelle scorse settimane ha accompagnato il capo della Cia, Bill Burns, in India. Il funzionario dell’intelligence americana ha manifestato gli ormai noti sintomi, mal di testa, nausea, perdita dell’udito, della sindrome che si è manifestata la prima volta tra i diplomatici americani a Cuba nel 2016. Che cos’è la sindrome dell’Avana Da allora la sindrome è stata registrata in Russia, Cina, Austria, ed in altre località, compresi anche degli incidenti avvenuti sul territorio americano. L’incidente in India ha allarmato ed esasperato particolarmente Burns, riportano le fonti citate dalla Cnn, che nei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Lacontinua a colpire a diplomatici e spie americane in tutto il mondo. L‘ultimo incidente ha coinvolto un membro della delegazione che nelle scorse settimane ha accompagnato il capo della Cia, Bill Burns, in India. Il funzionario dell’intelligence americana ha manifestato gli ormai noti sintomi, mal di testa, nausea, perdita dell’udito, dellache si è manifestata la prima volta tra i diplomatici americani anel 2016. ChelaDa allora laè stata registrata in Russia, Cina, Austria, ed in altre località, compresi anche degli incidenti avvenuti sul territorio americano. L’incidente in India ha allarmato ed esasperato particolarmente Burns, riportano le fonti citate dalla Cnn, che nei ...

