(Di martedì 21 settembre 2021) Un’audizione parlamentare di un manager pubblico nel mezzo di una vertenza con circa 8 mila lavoratori in esubero è stata secretata. Nonostante la contrarietà di buona parte dei commissari, il presidente «operativo» di Ita Alfredoha deciso di non rendere pubbliche le sue parole – una facoltà quasi mai usata da chi viene ascoltato – trasformando la commissione Trasporti della camera come fosse al Copasir sui Servizi segreti. Aggirando il presidio dei lavoratori nella vicina piazza San Silvestro protestavano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...hanno respinto al mittente il piano ITA e hanno risposto con la lotta all'arroganza di. ... Ma è un piano chealtre insidie molto pericolose che avrebbero una ricaduta sull'intero ......hanno respinto al mittente il piano ITA e hanno risposto con la lotta all'arroganza di. ... Ma è un piano chealtre insidie molto pericolose che avrebbero una ricaduta sull'intero ...Altavilla si nasconde e non cambia rotta. Audizione secretata in commissione. Sindacati: dice bugie. Il presidente Ita conferma «modello Fca» ...Il prezzo base di 290 milioni di euro per comprare in una gara il marchio «Alitalia» viene bollato come «irrealistico» dal presidente di Italia Trasporto Aereo, la compagnia aerea che è anche la candi ...