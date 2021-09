Alluvione Olbia | dissequestrato cantiere sul ponte crollato

(Di martedì 21 settembre 2021) Via i sigilli aldella strada provinciale 38,- Tempio, a Monte Pino, nel trattoil 18 novembre 2013 in seguito all'che investì la Gallura. La notizia, confermata all'...

Via i sigilli al cantiere della strada provinciale 38, Olbia-Tempio, a Monte Pino, nel tratto crollato il 18 novembre 2013 in seguito all'alluvione che investì la Gallura. La notizia, confermata all'ANSA dagli inquirenti, è stata anticipata dalla Nuova. Dallo scorso 24 settembre la strada provinciale 38 che collega i due cuori della Gallura, crollata nel tratto di Monte Pino durante l'alluvione. Liberata dunque dai carabinieri.