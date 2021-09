Allegri striglia tutti in conferenza | le sue parole

Leggi su rompipallone

Alla vigilia di Spezia-Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita. A riportarla è anche il club attraverso i propri profili social. Data la situazione in classifica dei bianconeri, non propriamente delle migliori, è stato chiesto all'allenatore quali fossero gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora. Davanti a questa richiesta il mister livornese ha risposto in questo modo: "Parlare di obiettivi a lunga scadenza non ha senso, ora dobbiamo pensare a battere lo Spezia. A vedere la classifica, che non voglio neanche guardare, questo è uno scontro salvezza. Un passettino alla volta, pensare a 3 mesi non ha senso"